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В мэрии Уфы заявили, что в 2022 году вывезли снега больше, чем в 2021 и 2020 годах

22 февраля 04:54
Фото: 1MI
Несмотря на провальную уборку снега в этом году, в мэрии Уфы сообщили о том, что снега было вывезено значительно больше чем за 2021 или 2020 год.

Из Уфы за начало 2022 года вывезли снега больше, чем за предыдущие два года. Об этом сообщил начальник управления коммунального хозяйства города Рустем Хамитов на оперативном совещании города в ходе своего доклада.

По словам чиновника, по состоянию на 20 февраля из Уфы было вывезено уже 702,8 тонн снега, в то время, как за полный 2021 год цифра составила 183,9 тонн. За 2020 году снега также вывезли меньше - всего 529 тонн.

Стоит отметить, что именно этой зимой жители жаловались на нечищеные дороги во дворах и на проезжей части, также поступали жалобы о том, что снег не чистят даже на центральных улицах города. В целом, уборку снега посчитали провальной в ГИБДД республики.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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