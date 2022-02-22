В мэрии Уфы заявили, что в 2022 году вывезли снега больше, чем в 2021 и 2020 годах

Из Уфы за начало 2022 года вывезли снега больше, чем за предыдущие два года. Об этом сообщил начальник управления коммунального хозяйства города Рустем Хамитов на оперативном совещании города в ходе своего доклада.
По словам чиновника, по состоянию на 20 февраля из Уфы было вывезено уже 702,8 тонн снега, в то время, как за полный 2021 год цифра составила 183,9 тонн. За 2020 году снега также вывезли меньше - всего 529 тонн.
Стоит отметить, что именно этой зимой жители жаловались на нечищеные дороги во дворах и на проезжей части, также поступали жалобы о том, что снег не чистят даже на центральных улицах города. В целом, уборку снега посчитали провальной в ГИБДД республики.