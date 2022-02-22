Тимур Хакимов: ТПП РБ готова оказать помощь в трудоустройстве беженцев из ДНР и ЛНР

Специалисты будут принимать звонки в рабочие дни по многоканальному номеру 8(800)250-25-66 с 9:00 до 18:00. По телефону сотрудники ТПП РБ проведут анкетирование и подберут вакансии в зависимости от профессионального уровня заявителя. Также анкеты будут розданы в пунктах приема беженцев. В Башкортостане уже есть опыт работы с эвакуированными жителями. В 2014-2015 годах республика централизованно принимала беженцев.