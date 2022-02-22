Тимур Хакимов: ТПП РБ готова оказать помощь в трудоустройстве беженцев из ДНР и ЛНР

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан готова оказать содействие в трудоустройстве беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.
- ТПП РБ создает кол-центр для адресной помощи каждому, кто захочет работать. У нас множество заявок от предприятий и серьезный кадровый голод. Мы готовы предложить вакансии для трудоустройства, в том числе жителям ДНР и ЛНР, которых планирует принять наша республика, - сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов. Кол-центр ТПП РБ начнет работу 23-24 февраля.
Специалисты будут принимать звонки в рабочие дни по многоканальному номеру 8(800)250-25-66 с 9:00 до 18:00. По телефону сотрудники ТПП РБ проведут анкетирование и подберут вакансии в зависимости от профессионального уровня заявителя. Также анкеты будут розданы в пунктах приема беженцев. В Башкортостане уже есть опыт работы с эвакуированными жителями. В 2014-2015 годах республика централизованно принимала беженцев.