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Тимур Хакимов: ТПП РБ готова оказать помощь в трудоустройстве беженцев из ДНР и ЛНР

22 февраля 13:43
Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан готова оказать содействие в трудоустройстве беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

Торгово-промышленная палата Республики Башкортостан готова оказать содействие в трудоустройстве беженцев из Донецкой и Луганской народных республик.

- ТПП РБ создает кол-центр для адресной помощи каждому, кто захочет работать. У нас множество заявок от предприятий и серьезный кадровый голод. Мы готовы предложить вакансии для трудоустройства, в том числе жителям ДНР и ЛНР, которых планирует принять наша республика, - сообщил президент ТПП РБ Тимур Хакимов. Кол-центр ТПП РБ начнет работу 23-24 февраля.

Специалисты будут принимать звонки в рабочие дни по многоканальному номеру 8(800)250-25-66 с 9:00 до 18:00. По телефону сотрудники ТПП РБ проведут анкетирование и подберут вакансии в зависимости от профессионального уровня заявителя. Также анкеты будут розданы в пунктах приема беженцев. В Башкортостане уже есть опыт работы с эвакуированными жителями. В 2014-2015 годах республика централизованно принимала беженцев.

#Новости#Тимур Алмаев#Общество
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