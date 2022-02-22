Стало известно, где в Башкирии разместят беженцев из ЛНР и ДНР

Ранее сообщалось, то Башкирия готова принять около 2 тысяч беженцев с народных республик. Также стало известно, что вынужденно эвакуированные граждане смогут устроиться на работу и получить бесплатную медицинскую помощь. Всего в Россию планируется привезти 700 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР.