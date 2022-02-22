mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стало известно, где в Башкирии разместят беженцев из ЛНР и ДНР

22 февраля 10:09
Фото: 1MI
В Башкирии беженцев будут размещать в гостиницах, санаториях и общежитиях. Всего выделено 25 пунктов временного содержания.

В Башкирии подготовили 25 пунктов временного размещения для вынужденно эвакуированных граждан двух народных республик. Telegram-канал Mash Batash сообщает, что людей поселят в разные районы региона.

В Уфимском районе и в Уфе их поселят в гостиницу при центре Баталовой, общежития при двух университетах БГПУ и УГАТУ, в санаторий «Юматово».

Также сообщается, что каждый пункт готов принять от 50 до 300 беженцев за один раз. Известно, что в Стерлитамаке и Белебее есть запасные варианты места жительства.

В Ростовской области уже готовятся к отправке эвакуированные жители, точное время прибытия в Башкирию — пока неизвестно.

Ранее сообщалось, то Башкирия готова принять около 2 тысяч беженцев с народных республик. Также стало известно, что вынужденно эвакуированные граждане смогут устроиться на работу и получить бесплатную медицинскую помощь. Всего в Россию планируется привезти 700 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48