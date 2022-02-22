Стало известно, где в Башкирии разместят беженцев из ЛНР и ДНР

В Башкирии подготовили 25 пунктов временного размещения для вынужденно эвакуированных граждан двух народных республик. Telegram-канал Mash Batash сообщает, что людей поселят в разные районы региона.
В Уфимском районе и в Уфе их поселят в гостиницу при центре Баталовой, общежития при двух университетах БГПУ и УГАТУ, в санаторий «Юматово».
Также сообщается, что каждый пункт готов принять от 50 до 300 беженцев за один раз. Известно, что в Стерлитамаке и Белебее есть запасные варианты места жительства.
В Ростовской области уже готовятся к отправке эвакуированные жители, точное время прибытия в Башкирию — пока неизвестно.
Ранее сообщалось, то Башкирия готова принять около 2 тысяч беженцев с народных республик. Также стало известно, что вынужденно эвакуированные граждане смогут устроиться на работу и получить бесплатную медицинскую помощь. Всего в Россию планируется привезти 700 тысяч беженцев из ЛНР и ДНР.