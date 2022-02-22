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Названы районы Уфы, в которых больше всего жалуются на неубранный снег

22 февраля 05:12
Фото: 1MI
Городские власти озвучили ситуацию с уборкой снега на еженедельной оперативке в мэрии 22 февраля.

По данным властей Уфы, в городе наибольшее количество жалоб поступает от жителей Октябрьского района - 3943. А по количеству просроченных заявок лидирует Кировский район — всего пока что коммунальщикам не удалось отработать 313 обращений. Всего заявок, которые ожидают ответа — 1178.

Наименьшее количество заявок по уборке снега в Демском районе — всего было отработано 550 заявлений, из которых нет ни одного просроченного.

Ранее сообщалось о том, что за начало 2022 года в Уфе было вывезено больше снега, чем за 2021 или 2020 год. Напомним, что именно в этом году жители города стали часто жаловаться на снежные завалы во дворах и на дорогах.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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