Названы районы Уфы, в которых больше всего жалуются на неубранный снег

По данным властей Уфы, в городе наибольшее количество жалоб поступает от жителей Октябрьского района - 3943. А по количеству просроченных заявок лидирует Кировский район — всего пока что коммунальщикам не удалось отработать 313 обращений. Всего заявок, которые ожидают ответа — 1178.
Наименьшее количество заявок по уборке снега в Демском районе — всего было отработано 550 заявлений, из которых нет ни одного просроченного.
Ранее сообщалось о том, что за начало 2022 года в Уфе было вывезено больше снега, чем за 2021 или 2020 год. Напомним, что именно в этом году жители города стали часто жаловаться на снежные завалы во дворах и на дорогах.