На Нугушском водохранилище в Башкирии построят базу отдыха за 2,5 миллион рублей

Известно, что еще в 2020 году Федеральное агентство по туризму направило грант предпринимателям на сумму 2,5 миллиона рублей, а 750 тысяч в работы они вложили самостоятельно.
Строительство такого объекта может позволить увеличить поток туристов в Мелеузовском районе и привлечь посетителей. Известно, что на водохранилище будут размещаться шесть шатров, на которых будут панорамные окна. В общей сложности там можно будет разместить до 36 туристов.
Ранее сообщалось, что Башкирию в 2021 году посетило на полмиллиона больше туристов, чем за предыдущий год. Это на 17% больше, чем в 2020 году. Как сообщали в гостуризме, в Башкирии также присутствует хорошая тенденция развития туристических направлений со стороны предпринимателей, которые готовы вкладываться в это направление. Помимо туристических объектов, в Башкирии предприниматели создают новые пакеты услуг и туристическую продукцию.