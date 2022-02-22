На Нугушском водохранилище в Башкирии построят базу отдыха за 2,5 миллион рублей

Ранее сообщалось, что Башкирию в 2021 году посетило на полмиллиона больше туристов, чем за предыдущий год. Это на 17% больше, чем в 2020 году. Как сообщали в гостуризме, в Башкирии также присутствует хорошая тенденция развития туристических направлений со стороны предпринимателей, которые готовы вкладываться в это направление. Помимо туристических объектов, в Башкирии предприниматели создают новые пакеты услуг и туристическую продукцию.