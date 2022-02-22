На брифинге минздрава Башкирии по коронавирусу решили возобновить диспансеризацию

Диспансеризацию и для взрослых и для детей решили возобновить в Башкирии сегодня на еженедельном брифинге минздрава. За последние полгода профилактические осмотры разных категорий населения то приостанавливали, то возобновляли, но сегодня было решено, что диспансеризацию население Башкирии, как взрослое, так и детское проходить все-таки будет. на том же заседании было решено возобновить и оказание медпомощи в дневных стационарах.
Но вернемся к диспансеризации населения. Возобновится она и будет проводиться один раз в течении трех лет для граждан в возрасте 18-39 лет. Ежегодная диспансеризация предстоит всем гражданам от 40 лет и старше. Снова смогут проходить профилактические медосмотры и несовершеннолетние. Известно, что в 2022 году диспансеризацию полагается пройти всем гражданам, которые перенесли коронавирусную инфекцию.