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Из-за ремонта старого Бельского моста в Уфе с 1 марта закроют движение на улицах

22 февраля 05:02
Фото: ufacity.info
Ремонт старого Бельского моста начнется с 1 марта, движение по мосту будет закрыто до августа 2024 года. Вместе с этим власти Уфы назвали, какие улицы перекроют для движения. Об этом сообщил и.о. мэра Ратмир Мавлиев на еженедельной оперативке в мэрии 22 февраля.

Исполняющий обязанности мэра Уфы Ратмир Мавлиев сообщил, что работы по ремонту старого Бельского моста начнутся уже на следующей неделе, с 1 марта.

- Потребуется закрыть сам мост и движение по улице Малой Заречной на участке от улицы Демской до улицы Школьной. Оба перекрытия будут введены в ночь на 1 марта. На данных участках будут установлены ограждения, щиты и знаки. Начинает действовать новая схема движения, - заявил Мавлиев.

Напомним, ранее власти изменили схему движения по мосту, новое четырехполосное движение тестируется с 14 февраля. В настоящее время на мосту средние полосы сужены до 3,5 метров каждая, а крайние расширены до 4 метров для передвижение крупногабаритного транспорта.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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