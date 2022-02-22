Из-за ремонта старого Бельского моста в Уфе с 1 марта закроют движение на улицах

- Потребуется закрыть сам мост и движение по улице Малой Заречной на участке от улицы Демской до улицы Школьной. Оба перекрытия будут введены в ночь на 1 марта. На данных участках будут установлены ограждения, щиты и знаки. Начинает действовать новая схема движения, - заявил Мавлиев.