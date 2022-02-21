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Завтра Башкирия примет около 2000 беженцев из ДНР и ЛНР

21 февраля 07:36
Фото: 1MI
Уже завтра, 22 февраля, Башкирия примет 2000 беженцев из ЛНР и ДНР. Об этом на оперативном совещании заявил Радий Хабиров 21 февраля.

Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании сообщил, что уже завтра, 22 февраля в Башкирию прибудут 2000 беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики.

— Я прошу внимательно подготовить все пункты временного содержания. Администрации должны отработать так, чтобы каждый из глав тех территорий, где находятся пункты временного содержания, лично посетил и посмотрел пункты, — подчеркнул Хабиров.

Ранее стало известно о массовой эвакуации жителей ЛНР и ДНР. Известно, что в общей сложности в Россию будет направлено около 700 тысяч беженцев. На данный момент их народных республик, в первую очередь, перевозят женщин, детей и людей пожилого возраста. На данный момент в Башкирии также работает ситуационный центр, куда можно обратиться как беженцам, так и жителям республики, которые готовы оказать им помощь.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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