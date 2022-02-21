Завтра Башкирия примет около 2000 беженцев из ДНР и ЛНР

Ранее стало известно о массовой эвакуации жителей ЛНР и ДНР. Известно, что в общей сложности в Россию будет направлено около 700 тысяч беженцев. На данный момент их народных республик, в первую очередь, перевозят женщин, детей и людей пожилого возраста. На данный момент в Башкирии также работает ситуационный центр, куда можно обратиться как беженцам, так и жителям республики, которые готовы оказать им помощь.