Завтра Башкирия примет около 2000 беженцев из ДНР и ЛНР

Радий Хабиров на еженедельном оперативном совещании сообщил, что уже завтра, 22 февраля в Башкирию прибудут 2000 беженцев из Луганской народной республики и Донецкой народной республики.
— Я прошу внимательно подготовить все пункты временного содержания. Администрации должны отработать так, чтобы каждый из глав тех территорий, где находятся пункты временного содержания, лично посетил и посмотрел пункты, — подчеркнул Хабиров.
Ранее стало известно о массовой эвакуации жителей ЛНР и ДНР. Известно, что в общей сложности в Россию будет направлено около 700 тысяч беженцев. На данный момент их народных республик, в первую очередь, перевозят женщин, детей и людей пожилого возраста. На данный момент в Башкирии также работает ситуационный центр, куда можно обратиться как беженцам, так и жителям республики, которые готовы оказать им помощь.