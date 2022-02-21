Власти рассказали, смогут ли беженцы из ЛНР и ДНР устроиться на работу в Башкирии

Начальник управления главы республики Елена Прочаковская сообщила, что жители Башкирии отнеслись к беженцам отзывчиво и предложили любую помощь. По ее словам, люди адекватно оценивают что нужно жителям народных республик, которые находятся не в своих домах. Многие готовы помочь с кровом, игрушками, бельем и посудой.
— Все, что мы делаем для жителей народных республик — это не во вред жителям Башкирии. Возникают вопросы о том, почему мы предоставляем трудовые места мигрантам. У нас около 80 тысяч открытых вакансий и они открыты абсолютно для всех, — рассказала Прочаковская.
Известно, что с завтрашнего дня в Башкирию начнут пребывать беженцы, всего планируется принять 2000 человек.