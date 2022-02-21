mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти рассказали, смогут ли беженцы из ЛНР и ДНР устроиться на работу в Башкирии

21 февраля 11:02
Фото: 1MI
По словам начальника управления главы республики Елены Прочаковской, все, что делается для жителей народных республик — не во вред жителям Башкирии. Чиновница объяснила, что на рабочие места могут претендовать абсолютно все.

Начальник управления главы республики Елена Прочаковская сообщила, что жители Башкирии отнеслись к беженцам отзывчиво и предложили любую помощь. По ее словам, люди адекватно оценивают что нужно жителям народных республик, которые находятся не в своих домах. Многие готовы помочь с кровом, игрушками, бельем и посудой.

— Все, что мы делаем для жителей народных республик — это не во вред жителям Башкирии. Возникают вопросы о том, почему мы предоставляем трудовые места мигрантам. У нас около 80 тысяч открытых вакансий и они открыты абсолютно для всех, — рассказала Прочаковская.

Известно, что с завтрашнего дня в Башкирию начнут пребывать беженцы, всего планируется принять 2000 человек.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48