Власти рассказали, смогут ли беженцы из ЛНР и ДНР устроиться на работу в Башкирии

— Все, что мы делаем для жителей народных республик — это не во вред жителям Башкирии. Возникают вопросы о том, почему мы предоставляем трудовые места мигрантам. У нас около 80 тысяч открытых вакансий и они открыты абсолютно для всех, — рассказала Прочаковская.