В Уфе «на закладке» застрелен мужчина, который пытался напасть на полицию с лопатой

Как и полагается по закону полицейский сначала осуществил предупредительный выстрел в воздух, но на нападавшего это впечатления не произвело, поэтому полицейский и выстрелил в него, мужчина получил ранение. Правоохранители вызвали медиков, однако мужчина скончался на месте происшествия, так и не обнаружив искомый наркотик. Но его все-таки удалось обнаружить полицейским, выяснилось, что искал покойный в сугробе не что иное как мефедрон. Оставшийся в живых более сговорчивый 38-летний мужчина, который уже был судим по наркотическим статьям теперь станет фигурантом уголовного дела по 228 статье УК РФ.