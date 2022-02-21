В Уфе «на закладке» застрелен мужчина, который пытался напасть на полицию с лопатой

О том, что на улице Мамина-Сибиряка двое подозрительных граждан в органы сообщил местный житель, который предположил, что в сугробе мужчины ищут тайник-”закладку" с наркотиком. По его обращению на место выехали полицейские и выяснили, что очевидец не ошибся.
Стражи порядка по указанному адресу обнаружили двоих мужчин, которые при помощи лопаты искали что-то в снегу. Завидев полицию один из них поспешил скрыться, но был задержан. Второй же мужчина сдаваться правосудию не захотел и пошел на полицейского с лопатой.
Как и полагается по закону полицейский сначала осуществил предупредительный выстрел в воздух, но на нападавшего это впечатления не произвело, поэтому полицейский и выстрелил в него, мужчина получил ранение. Правоохранители вызвали медиков, однако мужчина скончался на месте происшествия, так и не обнаружив искомый наркотик. Но его все-таки удалось обнаружить полицейским, выяснилось, что искал покойный в сугробе не что иное как мефедрон. Оставшийся в живых более сговорчивый 38-летний мужчина, который уже был судим по наркотическим статьям теперь станет фигурантом уголовного дела по 228 статье УК РФ.
Что касается действий полицейского, предварительно их оценивают как правомерными, но служебная проверка ему все-таки предстоит. Материалы в скором времени отправятся в Следком Башкирии.