В горах Сочи корпорация «Туризм.РФ» и «ВЭБ» построят крупнейший курорт

В качестве основного инвестора выступит ООО «Холдинговая компания Интеррос». Отмечается, что у компании есть существенный опыт работы с туробъектами. К примеру, холдинг построил на Красной поляне в Сочи всем известный ГК «Роза Хутор», он был запущен во время Олимпиады-2014. Также «Интеррос» реализовал несколько крупных турпроектов на Камчатке и в Заполярье, информирует Kuban.newizv.ru.