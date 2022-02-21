В горах Сочи корпорация «Туризм.РФ» и «ВЭБ» построят крупнейший курорт

В качестве основного инвестора выступит ООО «Холдинговая компания Интеррос». Отмечается, что у компании есть существенный опыт работы с туробъектами. К примеру, холдинг построил на Красной поляне в Сочи всем известный ГК «Роза Хутор», он был запущен во время Олимпиады-2014. Также «Интеррос» реализовал несколько крупных турпроектов на Камчатке и в Заполярье, информирует Kuban.newizv.ru.
Помимо этого, холдинг стал одной из первых крупнейших компаний в России, которая перевела в страну существенную часть своих зарубежных активов в 2021 году, а в 2022-м данную практику планируется продолжить.
Новый курорт «Долина Васта» разместится на территории 3,8 тысячи гектаров, а общая площадь всех строений составит 322 тысячи квадратных метров. Также будет проложено более 80 километров новых трасс, которые, в свою очередь, соединят 13 километров новых канатных дорог. При этом общая зона катания с учетом уже существующих трасс составит 300 километров.
Как подчеркнул вице-премьер РФ, город Сочи еще не видел стройки подобного масштаба со времен зимней Олимпиады 2014 года.
«Здесь будут построены современные гостиницы всех категорий, апарт-отели, бальнеологический пансионат-клиника. Номера новых отелей смогут вместить в себя почти восемь тысяч человек единовременно. На объектах курорта будет создано 2,5 тысячи новых рабочих мест, для персонала построят комфортное жилье», — отметил Дмитрий Чернышенко.
«Долина Васта» сможет принять до 1,5 миллиона туристов в год. Также появление курортных объектов способствует развитию МСП, а в региональный бюджет поступят миллиардные налоговые отчисления, сообщил зампредседателя правительства РФ.
Отмечается, что курорт будет возведен в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства». Соглашение о совместной реализации всесезонного горного курорта «Долина Васта» было заключено между компаниями «ВЭБ.РФ», «Интеррос», «Васта Дискавери», «Туризм.РФ» в прошлом году в ходе Петербургского международного экономического форума.
В свою очередь, глава корпорации «Туризм.РФ» Сергей Суханов обратил внимание, что суммарный объем инвестиций достигнет 30 миллиардов рублей. «Долина Васта» будет построена с учетом всех требуемых норм экологического законодательства.
По словам статс-секретаря общероссийской общественной организации «Экологическая палата России» Вадима Петрова, в европейских странах уже давно существуют туристические объекты на территориях нацпарков, которые не вызывают возмущений у эковолонтеров.
Также Вадим Петров подчеркнул, что требования экологов уступают более строгим современным стандартам строительства. Экоактивисты безосновательно критикуют проекты, в которых участие принимает государство.