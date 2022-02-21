Убийц 100-летнего ветерана ВОВ в Башкирии приговорили к 23 и 10 годам тюрьмы

Примечательно, что легко отделавшийся Валавин сознался в разбойном нападении, но открестился от совершения убийства, в то время как Никитин своей вины и вовсе не признал. Такой же позиции оба злодея придерживались и на суде, который приговорил Никитина к 23 годам тюрьмы, а Валавина — к 10 годам лишения свободы, оправдав его по обвинению в убийстве. Также с осужденных взыскали похищенную у покойного ветерана сумму — 2,4 миллиона рублей и еще 1 миллион в качестве компенсации семье пострадавшего.