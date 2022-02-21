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Убийц 100-летнего ветерана ВОВ в Башкирии приговорили к 23 и 10 годам тюрьмы

21 февраля 12:34
Фото: пресс-служба следкома Башкирии
Следком счел наказание в виде 10 лет тюрьмы одному из убийц слишком мягким и будет обжаловать его, сообщили в пресс-службе ведомства 21 февраля.

В следкоме Башкирии сообщили о вынесенном приговоре по крайне резонансному делу об убийстве 100 летнего ветерана Великой Отечественной войны в Кигинском районе. Убили его бывшие сотрудники ФСИН, которые забрались в дом к ветерану и желая разузнать, где он хранит свои сбережения жестоко пытали 100-летнего мужчину. примечательно, что они, имея опыт работы во ФСИН крайне грамотно подошли к сокрытию следов преступления, из-за чего искали изуверов более двух месяцев.

Местный житель Кигинского района Юрий Никитин признан виновным в совершении убийства лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, а его подельник Виктор Валавин из Челябинской области только в разбое и в хранении и перевозке взрывчатых веществ.

Примечательно, что легко отделавшийся Валавин сознался в разбойном нападении, но открестился от совершения убийства, в то время как Никитин своей вины и вовсе не признал. Такой же позиции оба злодея придерживались и на суде, который приговорил Никитина к 23 годам тюрьмы, а Валавина — к 10 годам лишения свободы, оправдав его по обвинению в убийстве. Также с осужденных взыскали похищенную у покойного ветерана сумму — 2,4 миллиона рублей и еще 1 миллион в качестве компенсации семье пострадавшего.

Важно отметить и то, что следственное управление не согласно с мягким приговором, как и с переквалификацией действий Валавина, и будет его обжаловать.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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