Под Уфой собака сорвалась с цепи и напала на ребенка

Ранее сообщалось о случаях нападения бездомных собак, эта тема стала актуальной для многих в регионе. Так, например, девятого февраля под Уфой животные напали на 21-летнюю девушку и покусали ей ноги. В этом же месяце школьник прямо в центре Уфы убегал от агрессивной стаи собак. По счастливой случайности обошлось без травм, так как рядом оказался дворник с лопатой, который смог отпугнуть животных.