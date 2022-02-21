Под Уфой собака сорвалась с цепи и напала на ребенка

В поселке Михайловка чужая собака сорвалась с цепи и напала на ребенка, об этом сообщил в Минздраве Башкирии.
По предварительной информации, ему потребовалась медицинская помощь - ребенка госпитализировали в РДКБ, так как было покусано лицо и получены различные травмы и ссадины. Известно, что лечение будет проходить в РДКБ.
Сообщается, что в момент нападения ребенок играл на детской площадке. В Минздраве сообщили, что на данный момент ребенку оказывается вся необходимая помощь.
Ранее сообщалось о случаях нападения бездомных собак, эта тема стала актуальной для многих в регионе. Так, например, девятого февраля под Уфой животные напали на 21-летнюю девушку и покусали ей ноги. В этом же месяце школьник прямо в центре Уфы убегал от агрессивной стаи собак. По счастливой случайности обошлось без травм, так как рядом оказался дворник с лопатой, который смог отпугнуть животных.