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Под Уфой собака сорвалась с цепи и напала на ребенка

21 февраля 03:04
Фото: 1MI
Ребенка госпитализировали в больницу с различными травмами, в том числе с укусами лица. На момент нападения он находился на детской площадке. Как сообщает Минздрав, сейчас делается все возможное, чтобы помочь пострадавшему.

В поселке Михайловка чужая собака сорвалась с цепи и напала на ребенка, об этом сообщил в Минздраве Башкирии.

По предварительной информации, ему потребовалась медицинская помощь - ребенка госпитализировали в РДКБ, так как было покусано лицо и получены различные травмы и ссадины. Известно, что лечение будет проходить в РДКБ.

Сообщается, что в момент нападения ребенок играл на детской площадке. В Минздраве сообщили, что на данный момент ребенку оказывается вся необходимая помощь.

Ранее сообщалось о случаях нападения бездомных собак, эта тема стала актуальной для многих в регионе. Так, например, девятого февраля под Уфой животные напали на 21-летнюю девушку и покусали ей ноги. В этом же месяце школьник прямо в центре Уфы убегал от агрессивной стаи собак. По счастливой случайности обошлось без травм, так как рядом оказался дворник с лопатой, который смог отпугнуть животных.

#Новости#Анастасия Денисенко#Происшествия
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