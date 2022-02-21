ОМК усовершенствовала систему термообработки арматуры больших размеров

Благовещенский завод Объединенной металлургической компании (Республика Башкортостан, производственный центр «ОМК Армсталь»), один из крупнейших в России производителей трубопроводной арматуры, усовершенствовал технологический процесс изготовления трубопроводной арматуры весом более 2 тонн для нефтяной и газовой промышленности. Теперь стальные отливки, большого размера, к которым предъявляются повышенные требования, проходят процедуру закалки для придания им повышенных механических свойств.
Это связано с тем, что ключевые заказчики благовещенского завода ОМК — Транснефть, Газпром, Башнефть и др. — осваивают все больше месторождений в Сибири и на Ямале, где необходима трубопроводная арматура из материалов, устойчивых к агрессивным средам и экстремально низким температурам до -60ºС. Из-за этого повышаются требования к механическим свойствам запорной арматуры.
Для придания продукции больших размеров дополнительных свойств в сталелитейном цехе завода установили уникальную закалочную ванну объемом 18 м³. Она спроектирована и изготовлена с учетом мельчайших нюансов: холодная вода при погружении раскаленной до 1000 градусов отливки не вскипает за счет непрерывной циркуляции. Ванна оснащена оригинальной системой перемешивания закалочной жидкости — горячая вода уходит, а холодная поступает, что позволяет улучшить свойства закаливаемого металла. Закалка обеспечивает повышение прочностных характеристик и ударной вязкости стали при минусовых температурах.
«Методика закалки металла не нова. Однако для отливок арматуры весом свыше 2 тонн ее ранее не применяли. Благодаря появлению закалочной ванны большого размера с особым механизмом циркуляции воды с начала этого года благовещенский завод ОМК выпускает изделия, полностью отвечающие новым требованиям ключевых заказчиков», — отметил управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.