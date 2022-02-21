ОМК усовершенствовала систему термообработки арматуры больших размеров

Это связано с тем, что ключевые заказчики благовещенского завода ОМК — Транснефть, Газпром, Башнефть и др. — осваивают все больше месторождений в Сибири и на Ямале, где необходима трубопроводная арматура из материалов, устойчивых к агрессивным средам и экстремально низким температурам до -60ºС. Из-за этого повышаются требования к механическим свойствам запорной арматуры.