Глава Башкирии наградил митрополита Никона Орденом «За заслуги перед Отечеством»

Сегодня, 21 февраля на еженедельной оперативке в правительстве Башкирии, по поручению руководства России Радий Хабиров вручил митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону Орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.
Сам митрополит сердечно поблагодарил руководство Башкирии и президента Путина. Он напомнил, что в Башкирии находится уже 32 год и не пожалел ни об одном дне.
Я полюбил этот народ трудолюбивый, я полюбил эту природу и республика стала моим первым домом. 32 год я нахожусь в нашей республике. Я сердечно вам признателен, но это награда не лично моя, а награда всего православного духовенства республики.Митрополит Никон