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Глава Башкирии наградил митрополита Никона Орденом «За заслуги перед Отечеством»

21 февраля 07:19
Фото: скриншот трансляции
Митрополит Уфимский и Стерлитамакский родом из Тамбовской области поблагодарил Радия Хабирова и сказал, что за 31 год Башкирия стала ему родной, и получил награду и поблагодарил за нее митрополит на оперативке в правительстве Башкирии.

Сегодня, 21 февраля на еженедельной оперативке в правительстве Башкирии, по поручению руководства России Радий Хабиров вручил митрополиту Уфимскому и Стерлитамакскому Никону Орден «За заслуги перед Отечеством» 4 степени.

Сам митрополит сердечно поблагодарил руководство Башкирии и президента Путина. Он напомнил, что в Башкирии находится уже 32 год и не пожалел ни об одном дне.

Я полюбил этот народ трудолюбивый, я полюбил эту природу и республика стала моим первым домом. 32 год я нахожусь в нашей республике. Я сердечно вам признателен, но это награда не лично моя, а награда всего православного духовенства республики.Митрополит Никон

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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