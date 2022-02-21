Глава Башкирии наградил митрополита Никона Орденом «За заслуги перед Отечеством»

Я полюбил этот народ трудолюбивый, я полюбил эту природу и республика стала моим первым домом. 32 год я нахожусь в нашей республике. Я сердечно вам признателен, но это награда не лично моя, а награда всего православного духовенства республики.Митрополит Никон