Что ждет цены на бытовую технику и электронику в 2022 году в России

Муртазин полагает, что производство зависит от категории товаров. Он сообщает, что в России уже производятся и телевизоры и стиральные машины. Однако наличие таких производств не дает оснований думать, что произойдет импортозамещение и с более высокотехнологичной техникой, такой как компьютеры и смартфоны, во всяком случае в ближайшие пять лет. По мнению Муртазина можно надеяться на то, что через 10-15 лет Россия сможет обеспечивать себя отечественной электроникой на 30, а то и 40%, при том как сейчас это количество не превышает 5%.