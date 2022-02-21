Что ждет цены на бытовую технику и электронику в 2022 году в России

Картина когда в преддверии кризиса граждане закупаются техникой для дома или же электроникой не нова. Своевременны ли такие покупки впрок проанализировала журналист «Новых Известий» Виктория Павлова.
После серьезного подорожания автомобилей, которое составило 25-50% и не планирует прекращаться, население России накрыла очередная волна небывалого спроса на на бытовую технику. Невольно вспоминается история из 2014 года, когда техника, которую массово скупали граждане впоследствии продавалась в частном порядке по цене куда ниже изначальной. Вполне вероятно, что эта история может повториться и в нынешнем году.
Продажи техники и электроники ощутимо выросли еще на рубеже 2021 и 2022 года, из-за опасений ухудшения эпидемиологической ситуации и вероятности локдаунов и других ограничений. Судите сами, по данным аналитики «AliExpress Россия» в январе нынешнего года продажи по сравнению с январем прошлого года выросли в 3,4 раза. Безусловными рекордсменами стали стиральные машины, спрос на них взлетел и увеличился в 5 раз, к лидерам спроса также можно отнести духовые шкафы и холодильники.
Крупная бытовая техника находится «на гребне волны» и по данным «Ситилинка», но не отстает от нее и мелкая, которая продается в практически полтора раза лучше — в 1,4 раза. Маркетплейс «Ozon» по своим показателям приближается к показателям «AliExpress Россия», так по сравнению с январем 2021 года в январе нынешнего года продажи техники возросли в 3,3 раза, в то время как продажи смартфонов на площадке демонстрировали фантастический рост — их раскупали в 4,5 раз быстрее. Wildberries сообщает о том, что в январе 2022 года россияне прикупили в 2,7 раза больше ноутбуков чем в прошлом январе.
Спрос, вполне вероятно, подогревает вероятность того, что США может при определенных обстоятельствах запретить ввоз в Россию техники, с «начинкой» разработанной в штатах. А вместе с ним рационально могут начать расти и цены. Однако открытым остается вопрос насколько уместно наличие в хозяйстве у одного человека коллекция бытовой техники и прочей электроники.
Однако по мнению экспертов ситуация не так страшна, как может показаться на первый взгляд, к примеру аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что бояться запрета на поставки техники в Россию не стоит. Кстати по мнению Муртазина не исключено, что в ближайшей перспективе технику будут производить и отечественную.
Муртазин полагает, что производство зависит от категории товаров. Он сообщает, что в России уже производятся и телевизоры и стиральные машины. Однако наличие таких производств не дает оснований думать, что произойдет импортозамещение и с более высокотехнологичной техникой, такой как компьютеры и смартфоны, во всяком случае в ближайшие пять лет. По мнению Муртазина можно надеяться на то, что через 10-15 лет Россия сможет обеспечивать себя отечественной электроникой на 30, а то и 40%, при том как сейчас это количество не превышает 5%.
Надо полагать, что желающие приобрести тут или иную технику ждать такое количество времени не намерены, тем более что по словам гендиректора агентства Telecom Daily Дениса Кускова, импортозамещение не затрагивает потребительский сектор. Пока.
По мнению Кускова импортозамещение в России развивается, но не на уровне высокотехнологичных устройств, да и в целом в массовом сегменте у России практически ничего своего нет. Так что по мнению эксперта потребительский рынок в России вполне может пострадать от санкций и прочих запретов запретов в случае их ввода. Предупредил Кусков и об ожидаемом уже вскоре росте цен, который будет связан с введением в стране проекта «Честный знак» для борьбы с контрафактом.
Также Денис Кусков полагает, что на рост цен серьезно повлияет введение Минпромторгом 1 января 2023 года утилизационного сбора на электронику, а предприниматели готовятся к этим ноу-хау заранее.
Надо отметить, что виноваты в активном росте цен не только косвенные причины. Дорожает и само производство. так литий, металл, который используют в аккумуляторах с начала 2021 года цена на него выросла более чем в 8 раз. Мириться с издержками производства компании не готовы, а компания-монополист из Тайваня TSMC, производящая микросхемы для чипов AMD, Intel и NVIDIA уже накинула 10-20% независимо от новизны технологии производства.
Исходя из этого и прогноз на цены в магазинах техники в текущем году от Эльдара Муртазина нельзя назвать радужным, даже наоборот. По мнению Муртазина цены увеличатся минимум на 30% на всё. Лидерами роста цен по его мнению станут компьютеры и ноутбуки.Телевизоры — в меньше степени, смартфоны — это 30%. В ближайшее время мы увидим удорожание всего, где есть более-менее заметное количество аккумуляторов, батареек и тому подобных вещей — там рост цены тоже будет заметным.
Таким образом 2022 год наверняка покажет солидный рост цен на все категории электроники и бытовой техники. При острой необходимости приобретение нужной вещи откладывать не стоит, однако и набирать технику впрок не имеет смысла, ведь сейчас она очень быстро устаревает. И у приобретенной в ажиотаже техники есть крайне много шансов даже не побывав в употреблении оказаться на доске частных объявлений по весьма скромной цене.