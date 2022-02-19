В Уфе возобновят строительство проблемного дома ЖК «Менделеевский»

Проблемный дом не могут сдать вот уже десять лет. Но в связи с недавним совещанием, дольщикам сообщили, что ключи выдадут уже в конце мая. Об этом рассказали в мэрии города.

Строительство проблемного дома возобновится спустя десять лет - именно столько лет не могут получить ключи дольщики литера 5 "Д". Об этом сообщают в мэрии города. Сообщается, что вчера, 18 февраля состоялось выездное заседание касательно недостроенного дома. Участие в мероприятии приняли представители мэрии, прокуратуры и руководители самой компании. Известно, что уже к концу мая работы должны будут завершиться. Ранее сообщалось, что глава СК России Бастрыкин взял на контроль ситуацию с этим долгостроем. Тогда дольщики заявили, что новый генподрядчик преднамеренно задерживает ход строительства.