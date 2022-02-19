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В Уфе создан Штаб общественной поддержки эвакуированных граждан ЛНР и ДНР

19 февраля 13:13
Фото: 1MI
Штаб создан с целью оказания гуманитарной помощи беженцам, его организаторами является партия «Единая Россия».

В Уфе создан Штаб поддержки эвакуированных жителей ЛНР и ДНР, организаторами которого является региональное отделение партии «Единая Россия».

Жители Уфы смогут принести необходимые вещи для женщин, детей и пожилых людей. Также есть необходимость в средствах личной гигиены, продуктах долгого хранения, можно принести и канцтовары. Сообщается, что список необходимых средств и вещей будет в дальнейшем меняться и актуализироваться.

Гуманитарную помощь можно будет оказать по адресу Цюрупы, 17. Штаб будет работать с понедельника по пятницу с девяти утра до девяти вечера. Часы приема в субботу — с 09.00 до 18.00 часов.

Напомним, что вчера вечером жителей ЛНР и ДНР начали эвакуировать в связи с угрозой жизни из-за военных действий. Известно, что в ближайшее время в Россию будет направленно 700 тысяч человек из двух народных республик. Им окажут помощь Ростовская и Челябинская область, а также Башкирия. На данный момент также работает ситуационный центр для поддержки эвакуированных граждан республик.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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