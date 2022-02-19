В Уфе создан Штаб общественной поддержки эвакуированных граждан ЛНР и ДНР

Напомним, что вчера вечером жителей ЛНР и ДНР начали эвакуировать в связи с угрозой жизни из-за военных действий. Известно, что в ближайшее время в Россию будет направленно 700 тысяч человек из двух народных республик. Им окажут помощь Ростовская и Челябинская область, а также Башкирия. На данный момент также работает ситуационный центр для поддержки эвакуированных граждан республик.