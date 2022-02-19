В Уфе создан Штаб общественной поддержки эвакуированных граждан ЛНР и ДНР

В Уфе создан Штаб поддержки эвакуированных жителей ЛНР и ДНР, организаторами которого является региональное отделение партии «Единая Россия».
Жители Уфы смогут принести необходимые вещи для женщин, детей и пожилых людей. Также есть необходимость в средствах личной гигиены, продуктах долгого хранения, можно принести и канцтовары. Сообщается, что список необходимых средств и вещей будет в дальнейшем меняться и актуализироваться.
Гуманитарную помощь можно будет оказать по адресу Цюрупы, 17. Штаб будет работать с понедельника по пятницу с девяти утра до девяти вечера. Часы приема в субботу — с 09.00 до 18.00 часов.
Напомним, что вчера вечером жителей ЛНР и ДНР начали эвакуировать в связи с угрозой жизни из-за военных действий. Известно, что в ближайшее время в Россию будет направленно 700 тысяч человек из двух народных республик. Им окажут помощь Ростовская и Челябинская область, а также Башкирия. На данный момент также работает ситуационный центр для поддержки эвакуированных граждан республик.