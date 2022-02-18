Власти Башкирии решили отменить QR-коды в общественных местах с 19 февраля

Отметим, что сегодня, 18 февраля, стало известно, что Башкирия вошла в топ-10 по числу новых больных COVD-19 в сутки в волну «омикрона». Информацию о регионах-анти лидерах опубликовал официальный канал оперативного штаба Москвы, Башкирия занимает в рейтинге 10 место с показателем 4 504 случая в сутки.