mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Власти Башкирии решили отменить QR-коды в общественных местах с 19 февраля

18 февраля 12:26
Такое решение было принято на заседании оперштаба, которое провел глава республики Радий Хабиров.

В Башкирии с субботы, 19 февраля, планируют отменить qr-коды для посещения торговых центров, кинотеатров, ресторанов и других заведений, сообщает telegram-канал «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на региональный оперштаб.

Исключением станут лишь массовые мероприятия с более чем 500 участников.

Снятие ограничений объяснили тем, что в республике высокий уровень вакцинации, много людей с антителами.

Отметим, что сегодня, 18 февраля, стало известно, что Башкирия вошла в топ-10 по числу новых больных COVD-19 в сутки в волну «омикрона». Информацию о регионах-анти лидерах опубликовал официальный канал оперативного штаба Москвы, Башкирия занимает в рейтинге 10 место с показателем 4 504 случая в сутки.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48