Власти Башкирии решили отменить QR-коды в общественных местах с 19 февраля

В Башкирии с субботы, 19 февраля, планируют отменить qr-коды для посещения торговых центров, кинотеатров, ресторанов и других заведений, сообщает telegram-канал «Подслушано в Башкирии» со ссылкой на региональный оперштаб.
Исключением станут лишь массовые мероприятия с более чем 500 участников.
Снятие ограничений объяснили тем, что в республике высокий уровень вакцинации, много людей с антителами.
Отметим, что сегодня, 18 февраля, стало известно, что Башкирия вошла в топ-10 по числу новых больных COVD-19 в сутки в волну «омикрона». Информацию о регионах-анти лидерах опубликовал официальный канал оперативного штаба Москвы, Башкирия занимает в рейтинге 10 место с показателем 4 504 случая в сутки.