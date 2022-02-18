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В Сбербанке рассказали о повышении ставок по вкладам

18 февраля 11:29
Фото: piqsels.com
Сбер анонсировал улучшение условий для клиентов, имеющих вклады в банке. С пятницы, 18 февраля, повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка. Имеются в виду «СберВклад» и «СберВклад Прайм». Рост достиг 1 и 1,5 п. п. соответственно.

В банке пояснили, что максимальная доходность с учетом капитализации процентов по «СберВкладу Прайм» составит 9,5%. Об этом информирует newsnn.ru.

Помимо этого, Сбербанк поменял условия по вкладу «Промо Управляй». Тут повышение варьируется от 1,05 до 1,25 п. п. в зависимости от размера неснижаемого остатка и срока размещения денежных средств.

Директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков подчеркнул, что вклады и все остальные продукты Сбера отвечают рыночным реалиям и обеспечивают клиентам лучшие условия.

По словам эксперта банковского рынка Андрея Бархоты, при постпандемийной адаптации экономики эффективность контринфляционной политики снижается, денежно-кредитная политика ужесточается, меняются временные лаги, после которых обстановка улучшается.

Ситуация дополнительно усложняется эскалацией геополитической напряженности. Таким образом, возврат к номинальным процентным ставкам первых шести месяцев прошлого года следует ожидать не ранее II–III квартала 2023 года, отмечает Андрей Бархота.

Специалист говорит, что увеличение ставок по вкладам было вполне ожидаемым с учетом потенциального роста ставок в ближайшие шесть — девять месяцев и агрессивной конкуренции со стороны прочих банков. Нужно помнить и об огромной клиентской базе Сбера. Увеличение ставки по вкладам на 0,5 п. п. может дать дополнительный прирост депозитной базы на 3 — 5% в годовом выражении. После слов главы Сбербанка о возможности пересмотреть условия по кредитам и депозитам действия банка вполне ожидаемы и закономерны, учитывают сложившуюся экономическую ситуацию. На данный момент Сбер поднял максимальную ставку по срочным вкладам до 9,5% годовых. Это довольно высокий процент в нынешних условиях при растущей инфляции.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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