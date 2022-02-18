В Башкирии заявили о подорожании овощей и соли

Всего за неделю стоимость соли выросла на 3,9% и приблизилась к 11 рублям – составила она 10 рублей и 96 копеек. Чуть меньший рост показали цены на белокочанную капусту – 3,4%. Теперь круглый овощ в среднем по Башкирии стоит чуть больше 60 рублей, 60 рублей и 26 копеек.