В Башкирии заявили о подорожании овощей и соли

Всего за неделю стоимость соли выросла на 3,9% и приблизилась к 11 рублям – составила она 10 рублей и 96 копеек. Чуть меньший рост показали цены на белокочанную капусту – 3,4%. Теперь круглый овощ в среднем по Башкирии стоит чуть больше 60 рублей, 60 рублей и 26 копеек.
Что касается огурцов, их стоимость возросла на 2,7 процента, похрустеть зелеными овощами можно в среднем за 187 рублей 33 копейки. Что касается самых доступных тропических фруктов в России, коими являются бананы, они подорожали на 2,6%, теперь килограмм бананов обойдется жителям Башкирии в среднем в 81 рубль и 90 копеек.