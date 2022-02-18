mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

На Южном кладбище в Уфе мужчина подрался с женщиной и поколотил ее лопатой

18 февраля 10:39
Фото: 1MI
Видео сражения ритуальщиков на Южном Кладбище Уфы появилось у журналистов ВГТРК Башкирии 18 февраля.

В таком, казалось бы, спокойном месте как на кладбище сегодня, 18 февраля произошла драка. Потасовка проходила между мужчиной и женщиной на Южном кладбище в уфимском Затоне, да еще и с применением лопаты.

Суть конфликта сложно уловить из видео, однако его раскрыли журналисты ВГТРК. Раскрыла ее сама участница конфликта руководитель частного ритуального агентства Ксения Богословская. Как сообщила женщина во время подготовки к погребению и произошло нападение сотрудника уфимского комбината спецобслуживания. Из-за чего траурную церемонию даже пришлось отложить по времени.

Богославская утверждает, что это не первый подобный случай, по ее словам в начале текущего месяца потасовка у разрытой могилы с ее участием произошла и на Северном кладбище, после чего женщина обратилась к правоохранителям, так как получила травмы в ходе конфликта.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48