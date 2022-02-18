На Южном кладбище в Уфе мужчина подрался с женщиной и поколотил ее лопатой

В таком, казалось бы, спокойном месте как на кладбище сегодня, 18 февраля произошла драка. Потасовка проходила между мужчиной и женщиной на Южном кладбище в уфимском Затоне, да еще и с применением лопаты.
Суть конфликта сложно уловить из видео, однако его раскрыли журналисты ВГТРК. Раскрыла ее сама участница конфликта руководитель частного ритуального агентства Ксения Богословская. Как сообщила женщина во время подготовки к погребению и произошло нападение сотрудника уфимского комбината спецобслуживания. Из-за чего траурную церемонию даже пришлось отложить по времени.
Богославская утверждает, что это не первый подобный случай, по ее словам в начале текущего месяца потасовка у разрытой могилы с ее участием произошла и на Северном кладбище, после чего женщина обратилась к правоохранителям, так как получила травмы в ходе конфликта.