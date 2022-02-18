ГИБДД разыскивает водителя, который сбил 6-летнюю девочку в Уфе и скрылся с места ДТП

Сам инцидент произошел вчера вечером, 17 февраля около 6 часов вечера на улице Союзной в Уфе, во дворе жилого дома. как сообщают в ГИБДД и машина и водитель не установлены. Но эта самая машина двигалась по двору и наехал на девочку, которая неожиданно выскочила на дорогу. На кадрах видео это выглядит очень пугающе – ребенка падает под колеса и кажется, что они переезжают ее.