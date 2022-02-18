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ГИБДД разыскивает водителя, который сбил 6-летнюю девочку в Уфе и скрылся с места ДТП

18 февраля 10:12
Фото: скриншот видео от ГИБДД
О вопиющем случае наезда на ребенка, после которого водитель поехал дальше по своим делам, сообщили в ГИБДД Уфы 18 февраля.

Сам инцидент произошел вчера вечером, 17 февраля около 6 часов вечера на улице Союзной в Уфе, во дворе жилого дома. как сообщают в ГИБДД и машина и водитель не установлены. Но эта самая машина двигалась по двору и наехал на девочку, которая неожиданно выскочила на дорогу. На кадрах видео это выглядит очень пугающе – ребенка падает под колеса и кажется, что они переезжают ее.

К счастью девочка осталась жива, травмы она в происшествии получила, но не серьезные и после оказания ей медпомощи в больнице девочку отпустили домой.

В ГИБДД теперь ищут водителя, который покинул место преступления и просят сообщить имеющуюся информацию о нем по телефону: 8 917-486-76-36. В ведомстве информаторам гарантируют конфиденциальность.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
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