ГИБДД разыскивает водителя, который сбил 6-летнюю девочку в Уфе и скрылся с места ДТП

Сам инцидент произошел вчера вечером, 17 февраля около 6 часов вечера на улице Союзной в Уфе, во дворе жилого дома. как сообщают в ГИБДД и машина и водитель не установлены. Но эта самая машина двигалась по двору и наехал на девочку, которая неожиданно выскочила на дорогу. На кадрах видео это выглядит очень пугающе – ребенка падает под колеса и кажется, что они переезжают ее.
К счастью девочка осталась жива, травмы она в происшествии получила, но не серьезные и после оказания ей медпомощи в больнице девочку отпустили домой.
В ГИБДД теперь ищут водителя, который покинул место преступления и просят сообщить имеющуюся информацию о нем по телефону: 8 917-486-76-36. В ведомстве информаторам гарантируют конфиденциальность.