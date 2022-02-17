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Власти Башкирии не будут перекрывать улицу Пугачева во время реконструкции

17 февраля 06:20
Фото: 1MI
Улицу не будут перекрывать полностью, так как ремонт будет проходить в несколько этапов. Об этом сообщили в правительстве республики.

Решение было принято в правительстве Башкирии. Вице-премьер республики Раиф Абдрахимов рассказал, что дорожные работы будут проходить в несколько этапов - поочередно с каждой стороны трассы будет проводиться реконструкция, при этом полностью движение перекрывать не будут.

Напомним, что ранее в правительстве сообщали о том, что большая реконструкция улицы Пугачева запланирована уже на май-июнь этого года. Сам проект строительства будет осуществлен в ближайшие два года. В 2024 году улицу должны будут полностью благоустроить.

#Новости#Анастасия Денисенко#Общество
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