Благовещенский завод ОМК ввел оплату студентам за производственную практику

Первыми нововведения оценят третьекурсники Благовещенского многопрофильного профессионального колледжа (БМПК), которые проходят практику в цехах завода с февраля. Студенты, обучающиеся по специальности «Технология машиностроения», за два месяца под руководством квалифицированных заводских наставников ознакомятся с технологией производства трубопроводной арматуры для нефтяной и газовой промышленности. Студентам Практикантам предстоит работать в цехах, где изготавливают и собирают уникальную трубопроводную арматуру для экстремальных условий эксплуатации: на механосборочном производстве и в отделе технического контроля. Перед началом практики молодые люди прошли медицинский осмотр, инструктаж по охране труда, ознакомились с оборудованием.
Применение современных технологий литья и обработки металлов, усложнение конструкции оборудования, постоянное совершенствование средств программирования приводят к тому, что на благовещенском заводе ОМК не только к инженерам, но и к рабочим предъявляют высокие требования базовой подготовки.
В направлении системной подготовки кадров завод продвигается при участии технических университетов и ПТУ Республики Башкортостан. Подписаны соглашения о сотрудничестве с ведущими техническими и технологическими учебными заведениями республики, в том числе с Уфимским государственным нефтяным техническим университетом и БМПК.
Студентов, которые проявляют себя на практике, в дальнейшем могут пригласить на благовещенский завод ОМК на постоянную работу.
«Благовещенский завода ОМК наращивает производство запорной арматуры, поэтому мы заинтересованы в новых профессиональных кадрах. Сотрудничество с техническими учебными заведениями - это возможность подготовить кадры «под себя», под актуальные задачи и современные тенденции рынка. Мы уверены, что развитие предприятия и наших сотрудников – взаимно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с колледжем и что новый подход к производственной практике замотивирует студентов учиться с полной отдачей, более осознанно, с пониманием всех нюансов арматуростроения. И в будущем придут работать на наше современное передовое производство», - прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.