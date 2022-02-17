Благовещенский завод ОМК ввел оплату студентам за производственную практику

«Благовещенский завода ОМК наращивает производство запорной арматуры, поэтому мы заинтересованы в новых профессиональных кадрах. Сотрудничество с техническими учебными заведениями - это возможность подготовить кадры «под себя», под актуальные задачи и современные тенденции рынка. Мы уверены, что развитие предприятия и наших сотрудников – взаимно. Надеемся на дальнейшее сотрудничество с колледжем и что новый подход к производственной практике замотивирует студентов учиться с полной отдачей, более осознанно, с пониманием всех нюансов арматуростроения. И в будущем придут работать на наше современное передовое производство», - прокомментировал управляющий директор благовещенского завода ОМК Андрей Доценко.