В клубном доме «Соты» осталась последняя квартира

Статус современного человека определяется рядом окружающих вещей и далеко не последнюю роль в этом списке занимает недвижимость. Где должен быть тот дом, что подчеркнёт вашу индивидуальность? Конечно, в самом престижном районе города, чтобы вся столичная инфраструктура была в пешей доступности, а из окон открывались великолепные панорамные виды. Именно там, где всегда кипит жизнь. Где вы чувствуете, как бьётся сердце нашего города. Здесь в окружении деловых центров и памятников архитектуры, ГК «Первый Трест» возвела особенный проект - клубный дом «Соты». Он как Монте-Карло - маленькое государство, где везде красиво и всегда хорошо!