Статус современного человека определяется рядом окружающих вещей и далеко не последнюю роль в этом списке занимает недвижимость. Где должен быть тот дом, что подчеркнёт вашу индивидуальность? Конечно, в самом престижном районе города, чтобы вся столичная инфраструктура была в пешей доступности, а из окон открывались великолепные панорамные виды. Именно там, где всегда кипит жизнь. Где вы чувствуете, как бьётся сердце нашего города. Здесь в окружении деловых центров и памятников архитектуры, ГК «Первый Трест» возвела особенный проект - клубный дом «Соты». Он как Монте-Карло - маленькое государство, где везде красиво и всегда хорошо!
Являясь воплощением духа и эстетики нашего времени, он привлекает восхищённые взгляды и врезается в память всех, кто видел его хоть единожды. Стильный, уникальный, современный… Он не похож ни на один другой. Это дом для тех, кто хочет подняться над обыденностью.
Если и вы хотите стать частью привилегированного сообщества и переехать в один из самых знаковых жилых комплексов нашей столицы, то вам стоит поторопиться, в клубном доме «Соты» осталась последняя квартира. Это просторная 3-хкомнатная квартира с прекрасными видами на исторический центр и 3-метровыми потолками, где на 120 кв. метрах найдётся место для всей семьи! Отдельная спальня для родителей, уютная детская с игрушками и местом для уроков, большая терраса для отдыха на свежем воздухе, а по вечерам можно собираться всей семьёй на ужин в просторной кухне.
Но главное преимущество такой покупки — возможность получения ключей в день заключения сделки. Ведь клубный дом «Соты» введён в эксплуатацию и полностью готов к заселению. А это значит, что вы можете оценить его не только на бумаге, но и лично пройтись по территории, посидеть в уютном лобби около камина и сразу же после покупки начать делать ремонт.
Справка о компании: ГК «Первый Трест» является системообразующим предприятием РФ, входит в топ-3 застройщиков Республики Башкортостан, на данный момент возводит 5 жилых комплексов в историческом и географическом центрах Уфы.