«Вы для меня собака»: как министр ЖКХ Башкирии отвечает уфимцам в соцсетях на жалобы

— Платежи за отопление все также высокие, снег все также не вычищен на моей улице, например, УЖХ все банкроты, но еще больше поднимают тариф за содержание, городской УК нет и, похоже, не будет, к частникам все также тяжело уйти, порядка в УЖХ как не было до вас, так и нет при вас. Вы сейчас опять все на Грекова свалите. Тогда вопрос, а вы зачем нам нужны? Давайте уберём минЖКХ? , — ответил Рахматуллин, но этот комментарий по непонятной причине остался без министерского ответа.