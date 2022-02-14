В Башкирии замначальника районной полиции обвинили в коррупции на 22 млн рублей

Бывшего полицейского и его подельника задержали работники ФСБ во время передачи очередной части взятки. При расследовании были выявлены еще два криминальных эпизода, к которым причастны фигуранты дела. Так посредник похитил у того же самого бизнесмена 700 000 рублей, обещая ему решить вопрос с проверкой МЧС. Последняя выявила нарушения в ходе инспекции на предприятии предпринимателя. Экс-полицейский уговорил знакомую внести за его тещу задаток в 690 000 рублей на аукционе по покупке нежилого помещения в Уфе. Мужчина обещал подруге, что будет вести бизнес с ее сыном. После победы на торгах обвиняемый вернул лишь 300 000 рублей.