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В Башкирии замначальника районной полиции обвинили в коррупции на 22 млн рублей

14 февраля 09:50
Фото: piqsels.com
В Башкортостане под суд отправили бывшего заместителя начальника отдела полиции Уфимского района и его сообщника.

Полицейского обвинили в мошенничестве и посредничестве при передаче взятки в 22,5 миллиона рублей. Об этом информирует «КП-Уфа».

По версии следствия, осенью 2018 года 35-летний подозреваемый полицейский узнал, что против местного бизнесмена возбудили два уголовных дела. Полицейские через 59-летнего посредника предложил предпринимателю сделку. За 22,5 миллиона рублей замначальника отдела полиции Уфимского района обещал закрыть дело или обеспечить оправдательный приговор. Деньги якобы нужны были на подкуп сотрудников правоохранительных и судебных органов. Коммерсант дал свое согласие.

С ноября 2018 по февраль 2021 года предприниматель передал преступникам свыше 22 миллионов рублей.

Бывшего полицейского и его подельника задержали работники ФСБ во время передачи очередной части взятки. При расследовании были выявлены еще два криминальных эпизода, к которым причастны фигуранты дела. Так посредник похитил у того же самого бизнесмена 700 000 рублей, обещая ему решить вопрос с проверкой МЧС. Последняя выявила нарушения в ходе инспекции на предприятии предпринимателя. Экс-полицейский уговорил знакомую внести за его тещу задаток в 690 000 рублей на аукционе по покупке нежилого помещения в Уфе. Мужчина обещал подруге, что будет вести бизнес с ее сыном. После победы на торгах обвиняемый вернул лишь 300 000 рублей.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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