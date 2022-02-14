«Испытание снегом не прошел»: уфимцы отреагировали на уход Грекова с поста мэра

Несмотря на то, что день, когда новость об уходе Сергея Грекова с поста руководителя Уфы пришелся на романтический праздник День всех влюбленных, особенной любовью комментарии к постам в социальных сетях не отличались. В целом жители Уфы достаточно спокойно реагируют на сам факт отставки Грекова, но практически единогласно негодуют из-за того, что с поста чиновник уходит на повышение. Отметим, что не все пользователи внимательно читают новость о кадровых перестановках, некоторые из них полагают, что в Москве Греков будет работать на благо самой столицы, и не совсем понимают что же это за «посольство Башкирии», которым и называют в соцсетях полномочное представительство Башкирии в Москве.