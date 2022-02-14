«Испытание снегом не прошел»: уфимцы отреагировали на уход Грекова с поста мэра

Несмотря на то, что день, когда новость об уходе Сергея Грекова с поста руководителя Уфы пришелся на романтический праздник День всех влюбленных, особенной любовью комментарии к постам в социальных сетях не отличались. В целом жители Уфы достаточно спокойно реагируют на сам факт отставки Грекова, но практически единогласно негодуют из-за того, что с поста чиновник уходит на повышение. Отметим, что не все пользователи внимательно читают новость о кадровых перестановках, некоторые из них полагают, что в Москве Греков будет работать на благо самой столицы, и не совсем понимают что же это за «посольство Башкирии», которым и называют в соцсетях полномочное представительство Башкирии в Москве.
Разброса в эмоциональной окраске комментариев под одной из публикаций об отставке мэра Уфы Грекова не было замечено. Проверить правдивость этого каждый может самостоятельно зайдя в интернет и ознакомившись с ними. Мы собрали самые яркие и при этом цензурные комментарии о кадровых рокировках, о которых сегодня узнала Уфа.
— Не прошедшие испытание уфимским снегом ссылаются по традиции в Москву, — предположил пользователь Instagram bars_102
Ему вторит пользователь kjohni — Это раньше в Сибирь ссылали, а теперь каторга в МСК проходит.
Пользователь arbuzik_225 отличается праздничным настроением. — Че всё сегодня отмечаем уход Грекова с поста? Салюты сегодня по городу будут? , — вопрошает он или она.
Философским вопросом задается пользовательница leisankariukova.– Какая-то странная у нас в Башкирии тенденция. Всех кто накосячил и ничего хорошего не сделал всех в Москву, — рассуждает она.
Пользователь smirno828 оценил не только известие об уходе мэра, но и оценил сделанную на этом посту работу.– За никакущую работу перевели в Москву. Уход с повышением, — заключил он.
В некоторой мере позлорадствовал под постом shigapov7169 — «Правильно, давно пора, а то москвичи уж очень хорошо живут».
Пользовательница Лёна Лисица считает, что у должности мэра Уфы есть некая суперспособность или побочный эффект. — Эта должность как подножка для Москвы! Все в Москве потом сидят, — заключила женщина.
Альфия Резванова судя по всему согласна с предыдущим высказыванием, женщина высказалась так: «С Уфой не справился, куда еще в столицу? Рука руку моет, вот и вся правда. Ирек Ялалов тоже пошел на повышение, после того, как не справился с Уфой. Такие вот у нас градоначальники».
Павел Воробьев считает такую «сезонность» удобной.
Удобно. Каждую зиму новый мэр и министр ЖКХ. Не справились, их убрали. И так по кругу. Технику не покупают, никого не сажают, дворников как не было, так и нет.Павел Воробьев
Людмила Якунина как и многие другие комментаторы не могут простить Грекову неудавшуюся уборку снега.
— Кто бы сомневался в Уфе ничего сделать не смог, в Москву. Перебрался дальше все разваливать, — считает она.
Марина Николаева задается достаточно философским вопросом о нелогичности происходящего.
— Вот интересно — если работник не справляется, то его увольняют. А тут- идёт на повышение!!! — не может понять Николаева.
Радий Хабиров сегодня, 14 февраля на оперативке высказался о работе Сергея Грекова в должности мэра Уфы. «Сергей Николаевич не так много поработал в Уфе, он очень старался, и есть ряд хороших решений, ряд, понятно, неудачных. Это сложная работа, город очень большой». В социальных сетях был опубликован пост и о том, как Радий Хабирова оценил работу Грекова на посту, который он покидает. Слова о том, что Сергей Греков старался находясь в должности кажется задели комментаторов.
— Это ж надо было так постараться, чтоб нифига не делать и повышение получить, — удивляется в комментариях пользователь 1206iv
— За какие заслуги его лифтом дернуло в Нерезиновую? — интересуется пользовательmaksim_myaso_vsem
Пользовательница mamanadraive также дает неоднозначную оценку происходящего.
— Не справился — увольнение с позором и ответственность наказание понести!!! А не повышение и благодарности… Ордена Героя еще хватает ((, — печально констатирует она.
В рифму делает выводы из прочитанного пользователь alekseev_dima033. «Неудачные решения — путь в повышению» — заключил он.