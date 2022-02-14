Главный санитарный врач Башкирии назвала общую эпидемиологическую ситуацию спокойной

Что касается ситуации с внебольничными пневмониями — тут по данным Роспотребнадзора Башкирии также наблюдается снижение на 23,4%, но при этом количество госпитализаций увеличилось, оно составило 65,3% от всех заболевших. Однако тяжесть заболевания при этом снизилась, в тяжелых формах болеют лишь 3,3% от всех случаев, у всех остальных заболевание протекает в легкой или средней форме тяжести.