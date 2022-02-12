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Преподавательницу уфимского ВУЗа обвинили в служебном подлоге

12 февраля 05:52
Фото: Photobank Ura Media / 1MI
Женщине грозит до двух лет лишения свободы

Преподавательнице уфимского филиала Самарского государственного университета путей сообщения (СамГУПС) были предъявлены обвинения в служебном подлоге (ч. 1 ст. 292 УК РФ). Уголовная ответственность за данный вид преступления предусматривает до двух лет лишения свободы.

По версии следствия, подозреваемая 34-летняя женщина из корыстных побуждений собственноручно внесла в зачетные книжки 34 студентов университета заведомо ложные сведения — оценку курсового проекта без фактической проверки их знаний, — сообщает центральное межрегиональное управление на транспорте СК России.

На сайте ведомства также сообщается, что это не первый случай, когда полиция и органы государственной безопасности фиксируют в филиалах университета правонарушения. Ранее ряд уголовных дел был возбужден против преподавателей ВУЗа в Пензе, Самаре и Нижнем Новгороде.

Как было установлено следствием, в период с 2018 по 2020 год подозреваемые организовали целую преступную схему, преследуя цели личного обогащения. Так, за беспрепятственную сдачу отчетных работ и экзаменов по своим дисциплинам и проставление положительной оценки за них в зачетную книжку и ведомость без фактической проверки знаний по своим дисциплинам они требовали от 2 000 до 11 000 рублей. При этом значительно выше был ценник на ВКР – до 20 тысяч рублей; в стоимость входило выполнение дипломной работы и рецензия с допуском к защите проекта.

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