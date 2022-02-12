Преподавательницу уфимского ВУЗа обвинили в служебном подлоге

Как было установлено следствием, в период с 2018 по 2020 год подозреваемые организовали целую преступную схему, преследуя цели личного обогащения. Так, за беспрепятственную сдачу отчетных работ и экзаменов по своим дисциплинам и проставление положительной оценки за них в зачетную книжку и ведомость без фактической проверки знаний по своим дисциплинам они требовали от 2 000 до 11 000 рублей. При этом значительно выше был ценник на ВКР – до 20 тысяч рублей; в стоимость входило выполнение дипломной работы и рецензия с допуском к защите проекта.