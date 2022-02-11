В Башкирии школьник провалился в полутораметровый колодец

Несчастный случай произошел в селе Шамонино на улице Российской. Звонок спасателем поступил от случайной прохожей, а вытащили мальчика его друзья, которые находились рядом. Сообщается, что помощь спасателей не потребовалась и мальчик от испуга убежал домой. Позже родители отвезли ребенка в больницу, чтобы там его осмотрели врачи.