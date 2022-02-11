Число заболевших COVID-19 в Башкирии за полторы недели февраля побило все рекорды

Всего лишь за полторы недели в феврале выявили уже 22 082 новых случая. Это абсолютный рекорд за все время борьбы с коронавирусом. На втором месте пока что остается ноябрь 2021 года — тогда было зарегистрировано около девятнадцати тысяч заболевших.