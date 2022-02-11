Число заболевших COVID-19 в Башкирии за полторы недели февраля побило все рекорды

В феврале всего за 11 дней в регионе было выявлено самое большое количество случаев заболевания коронавирусом, чем за любой предыдущий месяц с начала пандемии, а именно с начала 2020 года. Такие данные опубликовал региональный Минздрав.
Всего лишь за полторы недели в феврале выявили уже 22 082 новых случая. Это абсолютный рекорд за все время борьбы с коронавирусом. На втором месте пока что остается ноябрь 2021 года — тогда было зарегистрировано около девятнадцати тысяч заболевших.
Сообщается, что за весь первый год пандемии было зарегистрировано меньше случаев, чем в текущем месяце — всего 19 064 случая.
Напомним, что ранее Минздрав Башкирии сообщал о том, что новый штамм вируса «Омикрон» распространяется в четыре раза быстрее, чем предыдущие подвиды ковида. Также сообщается, что у болезни сократился и инкубационный период — теперь заболевшие должны находиться на самоизоляции семь дней вместо четырнадцати.