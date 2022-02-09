Гражданина Грузии будут судить за особо жестокое убийство 13-летней давности в Уфе

За долгие годы расследования следствие установило, что в далеком 2009 году группа из пяти человек конфликтовала со своим знакомым, они застали свою жертву в его же подъезде, где жестоко избили, а затем с близкого расстояния выстрелили ему в голову из травматического пистолета. на следующий день избитый скончался в больницу, но следствие зашло в тупик и раскрыть преступление тогда не вышло.