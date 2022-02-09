Бродячие собаки напали на 21-летнюю девушку под Уфой и покусали ей ноги

Напомним, ситуация с бродячими собаками в Уфе и в Башкирии находится в центре внимания СМИ и общественности. Недавно на запись камеры наружного наблюдения ЖК “Иремель” в Уфе попал мальчик, который убегал от стаи животных и по счастливой случайности встретил дворника, который отогнал собак от ребенка. После этого происшествия 28 января прокуратура Кировского района проверила информацию о нападении собак на ребенка и сочла организацию отлова животных в Уфе ненадлежащей. Тогда надзорное ведомство внесло представление об устранении нарушений законодательства в адрес мэра Уфы Сергея Грекова.