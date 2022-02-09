«БашРТС» прокомментировали решение Верховного суда о перерасчете платы за отопление

Ранее в «БашРТС» предложили жителям Башкирии переехать в квартиры поменьше, если их не устраивает стоимость отопления. Представитель компании Ирина Попова также сообщала о том, что перерасчет платежей невозможен, так как все суммы, по ее словам, были начислены корректно. Также в октябре прошлого года жители Уфы устроили штурм офиса компании. Причина негодования - огромные цены в платежках за месяц. Один из жителей, находящийся возле офиса, пришел с расчетом на 21 тысячу рублей за одну квартиру.