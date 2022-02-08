Уфимцы накопили на негосударственную пенсию в 1,5 раза больше, чем годом раньше

«Продажи пенсионных программ в мобильном приложении СберБанк Онлайн — это своего рода термометр, который показывает, есть ли у россиян интерес к пенсионным сбережениям. Интерес не просто есть — он растёт, причём не только количественно, но и качественно: если в 2020 году первоначальный взнос на индивидуальные пенсионные планы на онлайн-площадках составлял 4 тыс. рублей, то теперь он достигает 10 тыс. рублей. И характерно, что накоплениями на пенсию всё чаще интересуется молодёжь: более трети клиентов, открывающих ИПП в СберБанк Онлайн, — это люди 25–34 лет».