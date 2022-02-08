«Убирайте свои дворы сами!»: коммунальщикам Уфы три месяца не выплачивают зарплату

Ранее сообщалось, что на повышение зарплат сотрудников жилищно-коммунальных хозяйств, начиная с февраля выделят 263 миллиона рублей. В свою очередь, зарплаты работников при переработке должны были подняться до 40-60 тысяч рублей в месяц. Об этом на заседании правительства 25 января сообщал мэр города Сергей Греков. Такое решение было обусловлено тем, что из-за низких зарплат в городе наблюдается сильная нехватка кадров. Однако, как мы видим, не исключен тот факт, что кому-то из коммунальщиков задерживают зарплаты на такой длительный срок, отбивая все желание продолжать работать. Тем временем, судя по данным интерактивной карты «Уфа снежная», многие дворы в городе остаются нечищенными.