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Глава Башкирии отчитал чиновника за неработающие камеры в подъездах, где идет ремонт

7 февраля 09:35
Гендиректор регионального оператора капремонта Павел Сафонов отчитался о камерах видеонаблюдения, которые в итоге оказались неработающими.

В ходе оперативного совещания гендиректор регионального оператора капремонта продемонстрировал видеоролик, на котором сообщалось о камерах жилых домов, которые устанавливались в рамках программы Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.

- Мы обязали подрядные организации устанавливать камеры с онлайн-трансляцией на сайте регионального оператора. Все желающие смогут посмотреть все желающие могут просматривать ход выполнения капитальных работ, - сообщил чиновник.

- Вот вы доклад делаете, вы еще молодой руководитель, но вы должны понимать, что мы все контролируем. Вот мне сейчас раздался звонок и мне сообщили, что ваши камеры не работают, о которых вы только что доложили, - сделал замечание Хабиров, - Если уж вы говорите что они работают, значит они должны работать. Иначе, появляются сомнения, что все остальное тоже работает.

Глава республики попросил чиновника быть более ответственным и разобраться в ситуации.

Ранее Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров отчитал Министра образования республики за то, что 11 муниципалитетов не подали заявки в федеральную программу по капремонту школ.

#Новости#Анастасия Денисенко#Политика
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