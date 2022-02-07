Глава Башкирии отчитал чиновника за неработающие камеры в подъездах, где идет ремонт

В ходе оперативного совещания гендиректор регионального оператора капремонта продемонстрировал видеоролик, на котором сообщалось о камерах жилых домов, которые устанавливались в рамках программы Капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах.
- Мы обязали подрядные организации устанавливать камеры с онлайн-трансляцией на сайте регионального оператора. Все желающие смогут посмотреть все желающие могут просматривать ход выполнения капитальных работ, - сообщил чиновник.
- Вот вы доклад делаете, вы еще молодой руководитель, но вы должны понимать, что мы все контролируем. Вот мне сейчас раздался звонок и мне сообщили, что ваши камеры не работают, о которых вы только что доложили, - сделал замечание Хабиров, - Если уж вы говорите что они работают, значит они должны работать. Иначе, появляются сомнения, что все остальное тоже работает.
Глава республики попросил чиновника быть более ответственным и разобраться в ситуации.
Ранее Хабиров на оперативном совещании в правительстве Башкирии Радий Хабиров отчитал Министра образования республики за то, что 11 муниципалитетов не подали заявки в федеральную программу по капремонту школ.