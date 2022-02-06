Уфимцы пожаловались в УФАС и епархию из-за необычного баннера с рэпером Моргенштерном

Тем временем приобрести персонажа рэпера можно будет, согласно данным сайта игры «Neon Earth», за 66 эфириумов, что в переводе на рубли по текущему курсу составит чуть больше 15 миллионов рублей. Отмечается, что персонаж будет неуязвимым и в единственном экземпляре, а его хозяин «получит максимальное преимущество перед другими игроками». VIP NFT Morgenstern The God появится в продаже, по данным сайта, уже 22 февраля.