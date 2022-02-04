«Тротуары превратились в кашу»: как коммунальщики Уфы не справляются со старым снегом

Жители Уфы начали массово жаловаться на снежные каши во дворах, которые образовались в результате потепления на улице. Ситуация ухудшается и тем, что с нечищеных крыш периодически падает снег. Со слов жителей, дворники с лопатами со снегом не могут справиться физически, а спецтехники на улицах, как ни странно, не видно. Рассказываем подробнее, в каких дворах невозможно проехать на автомобиле или элементарно пройти пешком.