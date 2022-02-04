«Бежали как тараканы»: эколог из Салавата покинула город из-за невозможности дышать

Я не могу подвергать своих детей и себя такой опасности, поэтому мы уехали из города. Мысль о том, что придётся вернуться в Салават, вызывает у меня истерику. Я вспоминаю, как задыхалась в ванной и как дети плакали, а я не могла открыть окно. Возможно, я переведу детей на домашнее обучение. Возможно, сниму квартиру в Мелеузе и пока мы поживём там. Но возвращаться в город, где меня так травили, я больше не хочу.Ольга Баландина