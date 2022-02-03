Замминистра здравоохранения Башкирии призвал родителей «прислушаться к голосу разума»

- У нас есть особенность в Российской Федерации - мы можем принимать БАДы и лечиться гомеопатией, которая вообще никаких клинических испытаний не проходила и потенциально может быть существеннее опаснее любого самого сильнодействующего препарата. Мы не боимся принимать антибиотики по первому кашлю, хотя во всех остальных странах это достаточно сильное табу. Но мы боимся проверенной вакцины, при том, что и у Советского Союза, и у Российской Федерации всегда было преимущество по вакцинации. Мы всегда одними из самых первых начинали массово прививаться, - рассказал Засядкин.