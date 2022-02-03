В СНТ под Уфой разгерметизация газового баллона спровоцировала пожар с жертвами

К сожалению происшествие не обошлось без жертв, одна женщина была обнаружена погибшей, также известно о троих пострадавших, однако подробностей о том какие они получили травмы и в каком состоянии находятся пока нет. В ведомстве также уточнили, что предоставленная информация является оперативной и будет уточняться