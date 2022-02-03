У меня ковид, а помощи нет: куда жаловаться на врачей Башкирии

— Обычно результаты ПЦР-теста приходит уже на следующий день, но я не дождался ни через два, ни через три. 31 января у меня заканчивался больничный отпуск, а я все еще не знал, какой мой статус. Несколько раз обращался в антиковидный центр Башкирии, там мне говорили: «ваши анализы в лаборатории, ждите», но я так и не дождался. В итоге сделал повторно за счет работодателя. ПЦР-тест оказался положительным даже спустя неделю, — говорит Вадим.