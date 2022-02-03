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Организаторы «Лучник Future» опубликовали шорт-лист финалистов конкурса

3 февраля 15:08
Стало известно, кто примет участие в финальном этапе первого общероссийского конкурса студенческих команд в сфере развития общественных связей «Лучник Future». В списке финалистов оказались команды москвичей, петербуржцев, нижегородцев, саратовцев, челябинцев и красноярцев.

Всего для участия в финале интеллектуального состязания была отобрана двадцать одна работа — по три в каждой из семи номинаций. Очередной этап конкурса, включающий в себя публичную защиту проектов, состоится в российской столице в середине февраля.

По словам руководителя отдела по связям с общественностью филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» Михаила Кротикова, для студентов «Лучник Future» является переходом между теорией и практикой, а также важным опытом общения с коллегами, наставниками и предпринимателями. В свою очередь Валерий Касьянов, декан Кубанского государственного университета, команда которого также участвует в мероприятии, отметил, что конкурсные кейсы, над которыми работали студенты, обеспечивают возможность будущим специалистам проявить полученные в ходе обучения знания и свой потенциал при решении реальных задач.

Напомним: всего на конкурс «Лучник Future» поступило восемьдесят шесть проектов в сфере коммуникации, подготовленных участниками в составе семидесяти команд из тридцати четырех вузов семнадцати городов России. Партнеры мероприятия выделили студентам в качестве конкурсных заданий семь действительных pr-кейсов. Генеральным партнером «Лучник Future» стал банк Тинькофф. Свои задания для конкурсантов также представили ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.

Учредителем конкурса выступила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», а оператором — коммуникационная группа JAMP. Информационный партнер конкурса — холдинг 1MI.

#Новости#Светлана (Холдинг) Павлова#Общество
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