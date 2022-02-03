Организаторы «Лучник Future» опубликовали шорт-лист финалистов конкурса

По словам руководителя отдела по связям с общественностью филиала ПАО «Россети Центр и Приволжье» — «Удмуртэнерго» Михаила Кротикова, для студентов «Лучник Future» является переходом между теорией и практикой, а также важным опытом общения с коллегами, наставниками и предпринимателями. В свою очередь Валерий Касьянов, декан Кубанского государственного университета, команда которого также участвует в мероприятии, отметил, что конкурсные кейсы, над которыми работали студенты, обеспечивают возможность будущим специалистам проявить полученные в ходе обучения знания и свой потенциал при решении реальных задач.