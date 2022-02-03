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Минздрав Башкирии раскрыл самочувствие подростков после вакцинации «Спутник-М»

3 февраля 07:17
Фото: 1MI
На сегодняшний день в Башкирии имеется 2880 доз детской вакцины «Спутник-М», на Уфу выделено 540 доз, привиты больше 400 детей, сообщил замминистра здравоохранения республики Игорь Засядкин на брифинге 3 февраля.

Побочных реакций у вакцинированных «Спутник-М» подростков из Башкирии нет, наблюдается кратковременное повышение температуры. По словам Засядкина, «это совершенно нормально для любой прививки для выработки антител».

Напомним, с 25 января 2022 года в республике началась вакцинация подростков от коронавируса. Привитым «Спутник-М» детям дается освобождение от учебы на день. Вакцина для подростков является двухкомпонентной вакциной и представляет ее пятикратное разведение.

Как отметил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, данная концентрация прошла необходимые клинические испытания и доказала, что разведенная один к пяти вакцина «позволяет достичь стойкого иммунитета» у подростков от 12 до 18 лет.

#Новости#Валерия Панаева#Общество
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