В Башкирии в ДТП пострадали взрослые и трое детей

Также в августе прошлого года трагичным образом в результате аварии погибли медики из Иглинской ЦРБ. Тогда машина 55-летний водитель не заметил стоявший на обочине КамАЗ, в результате чего произошло столкновение. В результате ДТП водитель и 26-летний фельдшер погибли. После случившегося родственница мужчины говорила о том, что погибший фельдшер собирался увольняться из Иглинской ЦРБ из-за напряженного графика. Женщина заявляла, что работники «скорой» находились «в жару сутки на ногах», а в самой больнице «персонал за людей не считают».