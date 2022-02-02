Прокуратура Башкирии разрешила проверки «Газпром нефтехим Салават» и «Промводоканал»

Напомним, что ранее глава федерального Росприроднадзора Светлана Радионова обеспокоилась состоянием воздуха в Салавате. Руководитель ведомства сообщала в своих соцсетях, что пробы воздуха находятся за пределами всех существующих нормативов и назвала предприятия, к которым у ведомства больше всего вопросов.