На Восточном въезде в Уфе начали надвижку самого протяженного эстакадного моста

На своей странице в социальной сети Радий Хабиров сегодня, 2 февраля поделился с аудиторией важной и хорошей новостью о ходе работ на Восточном выезде Уфы. Глава региона побывал на объекте и дад начало работам по строительству эстакадного моста, который станет самым большим по протяженности по всей Башкирии. По данным главы Башкирии Радия Хабирова длина сооружения составит без малого 3 километра, а именно 2,7 километра, держаться оно будет на 72 опорах, которые между тем позволят сохранить реку Уфу судоходной.